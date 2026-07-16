Catoira ejecuta su mayor plan de inversiones valorado en 2,7 millones

El alcalde, Xoán Castaño, considera esta una cifra “histórica” para el municipio Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira ejecutará a lo largo de 2026 uno de los mayores Planes de Inversión de su historia, con un volumen de actuaciones que supera los 2,7 millones de euros. El documento, aprobado por el gobierno local, recoge obras y proyectos de mejora de las infraestructuras, servicios públicos y equipamientos municipales, para los que cerca de un millón de euros proceden de fondos europeos y autonómicos.

El alcalde, Xoán Castaño, considera esta una cifra “histórica” para el municipio y asegura que es posible gracias a la “planificación” del Concello para captar financiación de otras administraciones. “Estamos diante do maior Plan de Investimentos que tivo nunca Catoira. É o resultado dun traballo continuo para presentar proxectos e conseguir recursos que doutro xeito sería imposible asumir con fondos propios”, afirma.

Procedencia de los fondos

Del total de la inversión prevista, el gobierno ha conseguido captar más de un millón de euros de fondos europeos y de la Xunta de Galicia, a los que se suma una importante aportación de la Diputación de Pontevedra.

En concreto, el plan contempla más de 432.000 euros de fondos autonómicos y 528.000 euros europeos Next Generation, a través de Mar de Santiago. Entre las actuaciones más destacadas figura la recuperación del Camiño Real en sus dos fases. La primera consiste en la conexión peatonal entre el mirador de la ría y el centro urbano, con una inversión de 928.000 euros, financiada con fondos de la Diputación y del programa europeo Mar de Santiago. Otra de las inversiones de mayor envergadura será la segunda fase de ese proyecto, con un presupuesto de 610.641 euros, entre la laguna de Pedras Miúdas y Vilagarcía.

El parque termal y las Torres

El Plan de Inversiones incluye también actuaciones vinculadas al desarrollo turístico, como el Parque Termal de As Lombas o la intervención en el entorno de las Torres de Oeste, con 420.000 euros, así como nuevas actuaciones en caminos rurales financiadas a través de Agader y la reforma del Paseo Fluvial que llevará a cabo Costas.

Finalmente, se contemplan numerosas obras de menor dimensión como la ampliación de las aceras del Paseo das Lombas, la creación de un parque infantil cubierto en la escuela de Dimo, la mejora de las redes de abastecimiento, nuevas pavimentaciones de caminos municipales, el acondicionamiento de la Escuela de Música y el suministro de contenedores de residuos.

Empleo y cultura

El documento de inversiones de 2026, incluido en los presupuestos, contempla también partidas para programas de empleo y cultura financiados por la Diputación, así como nuevas actuaciones de asfaltado.