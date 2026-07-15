Salvaguardar la obra de su padre, ese es el propósito de O Taller de César Lombera

Una escultura de César Lombera que homenajea a las mujeres de emigrantes D.A.

El Taller de César Lombera está en Catoira, concretamente en el bajo de la casa en la que residía, un espacio que, desde la semana pasada, se ha configurado como una fundación y se ha declarado Interés Cultural de Galicia. Lombera falleció en enero de 2025 y desde entonces sus hijos tienen un objetivo claro: “queremos mantener su obra viva”, explica el hijo menor del artista. “Hai muchísima obra inédita, proyectos, bocetos, textos de relatos y esto con el tiempo si no se salvaguarda quedará todo en el olvido”, cuenta.

La intención de los Lombera no es “sacar beneficio económico”, sino mantener viva la obra de su padre

Esta idea fue la que los llevó -tanto a Cesar como a Carolina Lombera- a moverse para entregar toda la documentación necesaria y crear una fundación que servirá para resolver también algunos problemas a los que se enfrentan los familiares del artista. “El taller está abandonado, sin aislar, las ventanas no cierran bien, y yo no vivo aquí. Mi hermano también tiene otras cosas, pero queremos conseguir apoyo de las instituciones para poder catalogar toda la obra y así conservarla y divulgarla”, explica Carolina. Aclara también que, aunque por el momento no es posible abrir este espacio al público hasta que se restaure el taller, a futuro sí se plantean crear una casa museo en donde exponer todas sus creaciones.

Búsqueda de fondos

El primer paso que tienen en mente es la creación de una página web para divulgar todo aquel material que sí está catalogado. Después se plantean también recuperar moldes de piezas que él hacía para, si se puede, tratar de vender alguna pieza y conseguir así fondos para catalogar al resto de proyectos o sacar adelante todas estas propuestas. Con todo, Cesar hijo asegura que la intención no es “sacar beneficio económico”, sino mantener la obra viva.

Todas las facetas de César

Otro de los grandes objetivos que persiguen es dar a conocer todas las caras del artista.

O Taller de César Lombera, el creador de las 'Marías' de Santiago, es desde ahora Interés Cultural de Galicia Más información

César Lombera saltó a la fama, entre otros méritos, por ser el autor de una de las esculturas más icónicas de Galicia: Las Marías de la Alameda de Santiago. Sin embargo, Carolina insiste en que más allá de esta pieza, desde que se mudó a la villa vikinga Cesar trabajó en la restauración de gigantes y cabezudos de muchos municipios de la comarca. De hecho, los cabezudos que salen a las calles durante la celebración del Apóstol son también trabajo de Lombera. “Es verdad que la escultura pública será el legado que quedará, pero queremos que se le reconozca también por otras de sus facetas”, cuenta. Y es que Cesar deja teatro, fotografías, pinturas y relatos cortos que solo reflejan sus desmesuradas ganas de crear y explotar toda su creatividad como artista.