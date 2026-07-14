Todo listo para una Vikinga que evoluciona, sin perder su esencia

Presentación de la LXVI Romaría Vikinga en el entorno de las Torres de Oeste | Mónica Ferreirós

Catoira tiene un objetivo: mejorar la pasada edición de la Romaría Vikinga el próximo domingo 2 de agosto con la celebración por excelencia del municipio que, este año, continúa apostando por evolucionar, pero sin perder su esencia. Así lo detalló el concejal de Cultura, Raúl Gómez, durante la presentación del evento. “Creemos que non debemos tocar o que funciona, pero si engadir distintos elementos”.

“Queremos por en valor o que temos aquí, porque non só hai vikingos, as Torres e o desembarco, tamén temos espazo para a creatividade”

Desde el Concello tienen claro que la Vikinga continúa creciendo en “calidade e cantidade” inaugurando nuevos elementos que “son importantes” para, más allá del plano musical, poner en valor otros aspectos. Concretamente, una de las novedades de este año será la exposición fotográfica ‘Vikingos de Catoira. Retratos dunha tradición viva’ de la catoirense Nuria Atanes, una muestra que rinde homenaje a todas las personas que hacen posible esta romería desde hace más de sesenta años. “Queremos por en valor o que temos aquí, porque non só hai vikingos, as Torres e o desembarco, tamén temos espazo para a creatividade”, señaló Raúl Gómez.

Toda la programación

En cuanto a la programación, la actividad comenzará el domingo 26 de julio con dos eventos deportivos: la Ruta BTT Vikinga y el torneo de ajedrez Viking Rise. El martes será el turno del VikingFilm, una sesión de cine en la plaza de la estación para disfrutar de la película de animación ‘Ponyo en el acantilado’.

A partir del miércoles se entra en “barrena” con las representaciones del VikingDrama que este año tendrán de nuevo “un salto de calidade” al contar con la compañía Ibuprofeno Teatro para dirigir la obra de este año: ‘Torres que resisten’. Ya en la última edición la administración local apostó por recitar el texto en directo, sin playback como era habitual, mientras que ahora se opta por un paso más “cun novo modelo de produción que reforza a súa profesionalización”. El horario de las representaciones será miércoles y jueves a las 22:30 y viernes a las 23:00.

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El público infantil también tendrá su papel protagónico con la ‘Vikinguinha’, que continúa ganando peso. “Queríamos que a rapazada tivera unha parte importante na romaría”, apuntó Gómez destacando también la búsqueda de relevo generacional como una de las claves de este formato. Esta vivirá su día grande el lunes 3 de agosto, festivo local en Catoira, con espectáculos para todos los públicos y un concierto teatralizado de la Banda de Música de Catoira con Cris Collazo y Josito Porto.

Fillas, 9Louro y Mondra

También habrá mercado medieval en el centro de la villa y actuaciones musicales de grandes artistas con Fillas de Cassandra en formato dúo el viernes antes del pregón de las piragüistas del Club As Torres María Pérez y María Fernanda Constantino. El sábado el DJSoloViking amenizará el tradicional Xantar Vikingo -para el que ya se pueden comprar entradas- y ya por la noche Mondra, 9Louro, Dakidarría y Lisdexia se convertirán en el plato fuerte de la romería en su aspecto musical.

Un desembarco “con sentidiño”

El domingo será el turno del popular desembarco que esperan sea “vistoso pero con sentidiño”. La previsión de este año es que se celebre con marea alta, algo que permitirá que sea “aínda máis atractivo” ya que los drakares podrán llegar hasta prácticamente el público y bajar en el agua y no sobre el barro como ocurre en ocasiones. Ya por la noche los conciertos de Treixadura y O Sonoro Maxín cerrarán la jornada grande.

Una Romaría para todos

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, quien participó también en la presentación recordó que la Vikinga, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2002, contará un año más con el apoyo económico de la Xunta. Por su parte, el alcalde, Xoán Castaño, dejó claro que esta Romaría debe ser “para todos e todas”, y debe implicar a todo Catoira porque es una celebración que pone en valor “o que temos aquí”.