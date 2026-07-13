El PP desmiente al gobierno y asegura que la deuda local aumentó en más de 130.000 euros

Miembros del grupo municipal del PP en Catoira Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Catoira acusa al gobierno local de “mentir” a los vecinos sobre una “falsa propaganda económica”. Desde la formación popular desmintieron las declaraciones del ejecutivo en las que presume de una reducción de la deuda y responsabiliza al anterior mandato, asegurando que los datos reales confirman que el endeudamiento del Concello ha aumentado en más de 130.000 euros frente al ejercicio anterior.

Para los populares, este incremento de la deuda resulta indignante, especialmente si se tiene en cuenta la presión fiscal a la que, dicen, el gobierno está sometiendo a los habitantes.”Asestáronlle un hachazo fiscal aos veciños cunha primeira subida de impostos de ata o 20%, o que converteu a Catoira nun dos concellos cos tributos máis caros de toda a comarca. Exemplos diso son o recibo da rodaxe, que pasou de 87 a 107 euros, ou o incremento de arredor de 100 euros nas vivendas”, señalan desde el PP y sostienen que los vecinos no merecen esta “nefasta” gestión y exige explicaciones urgentes.

El PP de Catoira también criticó que el gobierno local intente atribuirse méritos que no le corresponden, ya que según denuncian los populares, todo lo que se hace en Catoira se realiza con fondos de la Diputación.