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Catoira

Catoira abre este miércoles su piscina municipal hasta el próximo 6 de septiembre 

El precio de las entradas será de dos euros para público general y un euros para jóvenes de hasta 12 años 

Fátima Pérez
13/07/2026 20:03
La piscina municipal de Catoira
La piscina municipal de Catoira
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La piscina municipal de Catoira abrirá al público este miércoles 15 de julio. Las instalaciones se podrán visitar de lunes a sábado en horario de 14:00 a 21:00 horas y los domingos de 13:00 a 21:00 horas hasta el próximo 15 de agosto. Posteriormente, del 15 de agosto al 6 de septiembre el horario se modificará ligeramente siendo de 13:00 a 20:00, de lunes a sábado, y de 12:00 a 20:00 horas los domingos. 

Precios

En cuanto a las tarifas, los niños y niñas de hasta 12 años pagarán solo un euros por acceder al recinto. Para los que sobrepasen esta edad el precio será de dos euros.

Bonos descuento

El Concello recuerda que también existe la posibilidad de obtener bonos con descuentos: habrá por tanto pases de 20 días a un precio de 30 euros; bonos jóvenes para 20 días por 15 euros; bono verano por 40 euros; y bono verano para jóvenes por 25 euros. 

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