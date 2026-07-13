Adif da un paso más para crear un paso elevado y pasarela sobre las vías del tren en Catoira 

Plano del proyecto para crear un nuevo paso elevado y una pasarela peatonal sobre la vía del tren en Catoira Cedida

El Concello de Catoira recibe el proyecto definitivo de Adif para crear un nuevo paso elevado y una pasarela peatonal sobre la vía del tren en el entorno de STAC, que permitirán eliminar los pasos a nivel en el municipio. Esta memoria técnica fija un presupuesto base de licitación de 2.052.058,37 euros.

Este documento, que define técnicamente las obras que permitirán mejorar la seguridad ferroviaria y la conectividad entre ambos lados de la línea ferroviaria, debe derivarse ahora al arquitecto municipal y posteriormente aprobarse en Pleno para que el administrador ferroviario inicie la licitación de los trabajos.

Actuación estratégica

El alcalde, Xoán Castaño, mostró su satisfacción al tratarse de un proyecto que se lleva fraguando durante muchos años. “Estamos a falar dunha actuación estratéxica para Catoira, cun investimento superior aos dous millóns de euros que mellorará a seguridade das persoas, eliminará cruces perigosos sobre a vía e dará solución a demandas históricas da veciñanza”.

Según recoge la memoria técnica remitida por Adif, el proyecto incluye cuatro actuaciones principales: el cierre del paso a nivel del punto kilométrico 11+086, la sustitución del paso a nivel del punto kilométrico 10+467 por un paso elevado, la mejora de las rampas del paso inferior de la estación y la construcción de una pasarela peatonal elevada en el punto kilométrico 8+786, en la zona de STAC.

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El Concello considera que la actuación más esperada por los vecinos de la zona industrial será la construcción de la nueva pasarela peatonal elevada en el entorno de la fábrica, ya que permitirá recuperar una conexión segura entre el paseo fluvial y el núcleo urbano tras el cierre del antiguo paso a nivel.

En la zona de Balastrera, el actual paso a nivel del punto kilométrico 10+467 será sustituido por un paso elevado sobre las vías, situado prácticamente en el mismo emplazamiento para reducir el impacto ambiental.

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Vinculada a esta actuación se ejecutará también una carretera de servicio paralela a la vía férrea, que conectará con el aparcamiento del Centro de Activación Cultural de las Torres del Oeste (Cacto) y permitirá descongestionar el tráfico en los grandes eventos, especialmente durante la Romaría Vikinga.

Cierre del paso a nivel

En cuanto al cierre del paso a nivel, que utilizan actualmente una media de un vehículo al día, será clausurado y el tráfico se desviará por los pasos a distinto nivel ya existentes en la zona. Finalmente, en el entorno de la estación de tren se adecuarán las rampas del paso inferior para mejorar la accesibilidad.