Subastan en el centro de Catoira ocho viviendas con garaje valoradas en unos 100.000 euros

Las viviendas están ubicadas en la Rúa da Estación Cedida

Salen a subasta un total de ocho viviendas en la Rúa da Estación, en Catoira, con un valor de subaste de 140.800 euros la mejor valorada y de 88.600 euros la más económica. Se trata de una subasta judicial en el procedimiento de apremio que permanecerá activa hasta el próximo 27 de julio a las 18:00 horas.

Tal y como establece la autoridad gestora, durante el plazo de ejecución de esta subasta, la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.

Dos bajos, tres primeras plantas, dos segundos y un ático

Todas las viviendas cuentan además con una plaza de garaje disponible con la adquisición de dicha vivienda. En total se incluyen en esta oferta dos bajos, tres primeras plantas, dos segundos y un ático. Las pujas se abrieron esta misma semana, el 7 de julio, y no cuentan por el momento con ninguna oferta de personas interesadas.

El edificio al que pertenecen todas las viviendas está ubicado en pleno centro de la villa, a pocos metros de la estación de tren de Catoira.

Al tratarse de una subasta que contiene varios lotes -ocho en total- estos se subastarán de forma separada por lo que se establece una puja por cada una de las viviendas.