Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

O Taller de César Lombera, el creador de las 'Marías' de Santiago, es desde ahora Interés Cultural de Galicia

Esta fundación cataloga y organiza la obra del artista para futuros estudios o exposiciones

Fátima Pérez
09/07/2026 11:54
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación O Taller de César Lombera, en Catoira, es desde ahora Interés Cultural de Galicia. Aunque natural de Baracaldo, Lombera se trasladó a Vilagarcía con apenas 10 años para comenzar a crear las que hoy son esculturas icónicas como las 'Marías' de la Alameda de Santiago. El escultor falleció en enero del 2025 después de una larga enfermedad. Ahora su nombre recibe un reconocimiento por su papel artístico. 

La representante y fundadora de la entidad, Carolina Lombera, fue la encargada de presentar el pasado 4 de febrero la solicitud de clasificación, declaración de interés gallego y su correspondiente inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.

Fallece el escultor arousano César Lombera, autor del “Adeus” y de las “Marías” de Santiago

Más información

Esta fundación tiene por objeto la catalogación y organización de la obra de César Lombera, asegurando que todo el material esté ordenado y accesible para estudios futuros y exposiciones, así como la conservación de su patrimonio artístico y la divulgación de la obra del artista.

De este modo, la Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes ha dispuesto clasificar de Interés Cultural la Fundación O Taller de César Lombera, adscribiéndola al protectorado de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620