O Taller de César Lombera, el creador de las 'Marías' de Santiago, es desde ahora Interés Cultural de Galicia

La Fundación O Taller de César Lombera, en Catoira, es desde ahora Interés Cultural de Galicia. Aunque natural de Baracaldo, Lombera se trasladó a Vilagarcía con apenas 10 años para comenzar a crear las que hoy son esculturas icónicas como las 'Marías' de la Alameda de Santiago. El escultor falleció en enero del 2025 después de una larga enfermedad. Ahora su nombre recibe un reconocimiento por su papel artístico.

La representante y fundadora de la entidad, Carolina Lombera, fue la encargada de presentar el pasado 4 de febrero la solicitud de clasificación, declaración de interés gallego y su correspondiente inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.

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Esta fundación tiene por objeto la catalogación y organización de la obra de César Lombera, asegurando que todo el material esté ordenado y accesible para estudios futuros y exposiciones, así como la conservación de su patrimonio artístico y la divulgación de la obra del artista.

De este modo, la Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes ha dispuesto clasificar de Interés Cultural la Fundación O Taller de César Lombera, adscribiéndola al protectorado de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud.