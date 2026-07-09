La Vikinga plasmada en imágenes: la muestra de Nuria Atanes pone caras a la Romaría

Nuria Atanes, vecina de Catoira y fotógrafa profesional Mónica Ferreirós

Nuria Atanes es vecina de Catoira, fotógrafa y lleva toda la vida participando en la celebración marcada a fuego en el calendario de la villa: la Romaría Vikinga. Su vinculación tanto con el municipio como con la celebración la inspiraron a trabajar en un proyecto que verá la luz muy pronto: una muestra con 18 rostros de vikingos que ya son historia viva de Catoira.

“El propósito era dar visibilidad a los vikingos emblemáticos de Catoira. Algunas personas que se podrán encontrar en la exposición llevan más de 40 romerías encima, pero hay gente de todas las edades y de diferentes parroquias”, explica la artista que se dedica profesionalmente a los retratos de estudio.

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Cuenta también que uno de los aspectos más especiales de su muestra es que cualquier vecino de Catoira podrá identificar a alguno de los rostro que plasma en el papel. “Está Martina, por ejemplo, que lleva todas las obras teatrales de la Vikinga”, cuenta. Estos serán retratos en color con fondos negros y una iluminación cuidada porque lo que se pretende es buscar es dramatismo característico de la romería. “Me apetecía hacer algo más cuidado más elegante y congelar la Vikinga”.

18 rostros conocidos

Fue la misma Atanes quien se puso en contacto con el Concello para buscar una colaboración altruista. Con su ayuda, y sobre todo “tirando de contactos”, pudo recopilar a las 18 personas - naturales de Catoira- que protagonizarán la exposición. La previsión es que la muestra cuente finalmente con 20 imágenes, ya que la artista cuenta con añadir también un par más que considera, “impresionantes”.

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“A cada persona que pasaba por el estudio le preguntaba la cantidad de romerías que llevaba y me contaban sus historias. Tengo, por ejemplo, el caso de una chica que empezó a asistir a los desembarcos cuando había cupo limitado de mujeres”, cuenta la fotógrafa, quien no tiene claro si incluirá una leyenda en las imágenes con algunas de estas historias y anécdotas. Lo que no pone en duda es que estas conversaciones la acercaron, más incluso, a la cultura de Catoira y “me enriquecieron como artista”.

“Me apetecía hacer algo más cuidado más elegante y congelar la Vikinga”

Durante los trabajos de fotografía, que realizó este pasado mes de junio, contó con el apoyo de Sabela Caneda, maquilladora encargada de caracterizar a los protagonistas de la muestra.

Fecha de inauguración

No hay por el momento una fecha de inauguración, pero se prevé que pueda ser la tercera semana de este mes y que se instale en la sala Celso Emilio. Atanes asegura que ya ha conversado con el Concello sobre la posibilidad de hacer de esta una muestra permanente, aunque también se valora reubicar las fotografías en emplazamientos públicos para que permanezcan como “un recuerdo diferente para Catoira”.