La accesibilidad y la tecnología mejoran la experiencia del visitante en las Torres de Oeste

Finalizan las actuaciones para revitalizar y preservar las Torres de Oeste Cedida

Finalizan en Catoira las actuaciones para mejorar el entorno de las Torres de Oeste. Este proyecto que se focalizó en rehabilitar el conjunto monumental contó con una inversión de más de 400.000 euros para crear un punto de información turística, iluminar la arquitectura, mejorar la experiencia del visitante con el uso de recursos virtuales y trabajar en la accesibilidad del entorno.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó hoy las torres para comprobar de primera mano el resultado de las obras y es que se trata de una actuación enmarcada en el Plan Xacobeo Next Generation, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el que la Xunta de Galicia invirtió 22,7 millones de euros para rehabilitar un total de diez BICs de la comunidad. Entre ellos las Torres de Oeste.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la adquisición de unas gafas de realidad virtual que permitirán a los visitantes acercarse a la época de las invasiones vikingas a través de diferentes escenas. Además, también se llevaron a cabo actuaciones para mejorar el propio entorno iluminando el escenario, en el que se realizan las representaciones de la Romaría Vikinga, así como las propias torres.

Precisamente, sobre la iluminación del espacio, se tomó la decisión de preparar un sistema para anclar los focos a la estructura tras sufrir el robo de algunos de estos elementos hace apenas unos días, poco después de instalarlos. Pese a estos detalles pendientes, la previsión es que tanto el escenario como las torres estén iluminadas para el teatro de la Romaría.

Desestacionalización

El director de Turismo de Galicia puso en valor esta inversión, así como el resto de actuaciones realizadas en los distintos BICs, como muestra de “compromiso coa sostibilidade, a posta en valor do patrimonio natural e cultural, a calidade, a diversificación, e a desestacionalización do destino” del gobierno gallego.

Por su parte, el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, agradeció la colaboración y el trabajo de la entidad autonómica y destacó especialmente la apuesta por la accesibilidad al entorno. “Temos unha sensibilidade para facilitar o acceso a persoas con dificultade de movilidade. Agora este acceso vainos permitir, no caso de ter algún percance durante a nosa Romaría Vikinga, poder chegar con medios para actuar”, apuntó Castaño.

El regidor, aprovechó para recordar también otro de los grandes proyectos que el concello está ejecutando con el apoyo de la Xunta: la recuperación del camiño real hasta Vilagarcía de Arousa. Este formará parte además del Camiño do Litoral que el gobierno autonómico está promocionando por toda la costa de Galicia.

Búsqueda de personal

Ahora, tras presentar las actuaciones para revitalizar, preservar y facilitar la comprensión de espacio, solo queda pendiente la contratación de una persona que se encargará de gestionar la caseta de información turística que complementa, desde ahora, el Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (Cacto).