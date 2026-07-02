Catoira recurrirá la sentencia del TSXG en la que se anulan los presupuestos del año 2025

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño Cedida

El Concello de Catoira recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula los Presupuestos Municipales del año 2025. El alcalde, Xoán Castaño, asegura que esta está “argumentada nunha falsedade” y por ello presentará un recurso de casación ante el Tribunal.

Precisamente fue a raíz de un contencioso-administrativo que interpuso el edil socialista, Alberto García, por lo que el TSXG emitió esta resolución decretando que estos presupuestos se habían aprobado en Pleno sin solicitar el informe previo y vinculante de Hacienda.

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Castaño aclara ahora que en esta sentencia se menciona un informe que nunca existió. “Para nos é unha sentencia inxusta e que utilizou un argumento que é falso porque mencionan un informe do 12 de marzo de 2025 que era un correo entre o Ministerio e a Secretaría”, explica e insiste en que no se trata de una prueba “oficial” o valida para emitir una sentencia.

El nacionalista critica también los tiempos del Ministerio y asegura que si un concello tuviera que esperar “hasta outubro” para sacar adelante unos presupuestos, la adminsitración local difícilmente llegaría a todo.

Además, el regidor vikingo lamenta la actitud del grupo municipal socialista e insiste en que lo único que saben hacer “é levar todo polos tribunais”.

Presupuestos 2026

Más allá de esta sentencia, Castaño asegura que el ejercicio de 2025 está cerrado y que el gobierno local está trabajando ya en los presupuestos de este 2026 que, en principio, se aprobarán en el Pleno de este mes de julio.

También tendrán de plazo máximo hasta finales de este mes para presentar este recurso de casación que recurre dicha sentencia.