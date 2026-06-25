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Catoira

Excarcelan a un hombre tras quedar atrapado en su furgoneta en un accidente múltiple en Catoira

Fue pasadas las 8:00 horas cuando tres vehículos colisionaron en la PO-548, a la altura de Gondar 

Fátima Pérez
25/06/2026 13:31
Una de las furgonetas implicadas en el siniestro
Una de las furgonetas implicadas en el siniestro
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Un accidente múltiple se saldó esta mañana con un herido leve en el lugar de Gondar, en la parroquia de Dimo. Fue poco después de las 8:00 horas cuando tres furgonetas colisionaron en la carretera PO-548, en el término municipal de Catoira. 

Al parecer el propietario de una de esas furgonetas implicadas, un hombre de mediana edad, quedó atrapado y fue necesaria la intervención de los equipos de emergencias para su excarcelación.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes del GES de Padrón, el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de los equipos de Protección Civil de Catoira y de Valga.

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