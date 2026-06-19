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Catoira

Xurxo, el administrativo que formó parte del CPI Progreso durante 23 años, se despide del centro vikingo

El funcionario se traslada al IES de Redondela tras un acto de homenaje por su años de trabajo y compromiso 

Fátima Pérez
19/06/2026 15:35
Xurxo, el administrativo del CPI Progreso de Catoira, en su despedida
Xurxo, el administrativo del CPI Progreso de Catoira, en su despedida
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El CPI Progreso de Catoira dice adiós a Xurxo, el administrativo que formó parte del centro vikingo durante 23 años y que ahora se traslada al IES de Redondela. Desde la directiva del CPI Progreso organizaron ayer una jornada de despedida a la que asistieron todos los miembros de la comunidad educativa – familias, profesorado, personal de cocina, de limpieza y conserjería-.

 Xurxo llegó al centro en el año 2003 y por ello se ha convertido en una figura emblemática. 

En el acto de homenaje, Azeb, una alumna de 4.º de ESO, interpretó una pieza con el violonchelo. Posteriormente, otra alumna, en nombre de todo el alumnado, y el director, en nombre de todo el personal del CPI Progreso, leyeron unas emotivas palabras de agradecimiento. Finalmente, se le hizo entrega de varios obsequios por sus incontables años de trabajo y compromiso.

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