Catoira exige acelerar la concentración parcelaria y rechaza esperar hasta 2029

Reunión por la parcelaria de Catoira Cedida

El Concello de Catoira considera inaceptable que la concentración parcelaria del municipio tenga fijado actualmente su horizonte de finalización en el año 2029 y reclama a la Xunta de Galicia y a las empresas adjudicatarias de los trabajos que agilicen al máximo los trámites para reducir los plazos previstos. El alcalde, Xoán Castaño, advierte de que los vecinos afectados llevan ya 26 años pendientes de este proceso y considera que no se puede seguir pidiendo paciencia a los propietarios.

Esta queja llega tras una reunión para analizar la situación de la parcelaria, en la que la Xunta presentó el nuevo cronograma y las empresas encargadas de completar la concentración en las dos zonas en las que está dividido el proceso, Norte y Sur.

En el caso de la zona Sur, la más retrasada, las empresas Topgal SL y Sial Ingeniería asumirán el levantamiento topográfico que todavía queda pendiente y también la corrección de los trabajos realizados por la anterior adjudicataria, a la que se le retiró el contrato por no avanzar en los plazos previstos ni presentar documentación. Por su parte, la firma Enseros S.L. será la encargada de elaborar las bases de la concentración parcelaria, identificando y catalogando todas las propiedades incluidas en el proceso.

En la zona Norte la empresa Lagares Oca realizará el levantamiento del perímetro correspondiente a las aguas, ríos, caminos principales y zonas excluidas, además de redactar la propuesta de fincas que corresponderán a cada titular.

Además, también se anunció en la reunión la apertura de un nuevo periodo para solicitar cambios en las preferencias de parcelas.