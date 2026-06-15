El TSXS anula los Presupuestos del 2025 de Catoira tras detectar trámites irregulares

Casa do Concello de Catoira G.S.

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que se emitió como respuesta al recurso contencioso-administrativo que interpuso el edil socialista, Alberto García, anula los Presupuestos Municipales del año 2025. Para el PSOE, este fallo apunta a que las cuentas aprobadas por el alcalde no eran válidas, incumplían trámites esenciales y vulneraban la normativa estatal. Además, consideran que este desmonta el relato del gobierno local y deja al alcalde sin autoridad moral ni política para continuar al frente del Concello.

La resolución, dictada el 10 de junio, señala que el gobierno municipal aprobó el presupuesto sin solicitar el informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda, un requisito “imprescindible” para los Concellos adheridos al Fondo de Ordenación. El Tribunal recuerda que el presupuesto es una disposición normativa y que su aprobación vulnerando normas de rango legal implica automáticamente su nulidad de pleno derecho.

Por lo tanto, la sentencia obliga ahora al Concello a tramitar nuevamente todo el presupuesto y a hacerlo con un superávit equivalente al déficit de la liquidación de 2024, que asciende a –359.341 euros. Además, el Concello vikingo es condenado al pago de las costas procesales de 1.500 euros.

Por todo ello, el PSOE pide la dimisión inmediata de Xoán Castaño y exige al BNG que proceda a su suspensión de militancia y que le obligue a asumir tanto las costas procesales como los honorarios del abogado que lo representó en la causa. Temen además que esta no sea la última resolución judicial sobre la gestión económica del alcalde.

El TSXG informa que la sentencia no es firme y que se podrá interponer un recurso de casación tal y como dicta la ley.