Un total de seis empresas optan a ejecutar la primera fase de obras del Camiño Real

Pedras Miudas, uno de los lugares por el que pasará el sendero Gonzalo Salgado

Un total de seis empresas constructoras se presentan como candidatas para ejecutar la primera fase de las obras de recuperación y puesta en valor del Camiño Real, una de las actuaciones más ambiciosas del gobierno vikingo con una inversión que supera los 900.000 euros.

En las próximas semanas, la mesa de contratación procederá a evaluar las propuestas para comprobar que cumplen todos los requisitos técnicos y administrativos. El regidor, Xoán Castaño, aclara que primará en la selección el punto de vista económico y el de los plazos de ejecución. Además, destaca la concurrencia empresarial por el atractivo del proyecto.

Del Mirador de Abalo a Vilagarcía

Esta primera fase de la actuación permitirá transformar el tramo comprendido entre el núcleo urbano de Catoira, Pedras Miúdas y el Mirador de Abalo. Sin embargo, paralelamente el Concello continúa avanzando en la segunda fase de la actuación, entre Abalo y Vilagarcía, para la que ya están garantizados los fondos de la Diputación de Pontevedra.

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“Estamos ante un proxecto que vai ser transformador para Catoira. O importante agora é que os trámites continúen avanzando para que as obras poidan comezar despois do verán”, sentencia Castaño.