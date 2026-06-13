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Catoira 

El secretario provincial del PSdeG-PSOE premia el papel fiscalizador del partido en Catoira

La secretaria general de la agrupación socialista en Catoira se reunió con David Regades para abordar la situación de la formación en el municipio

Fátima Pérez
13/06/2026 17:01
Encuentro entre Paula García Pérez y David Regades
Encuentro entre Paula García Pérez y David Regades
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La secretaria general de la agrupación socialista en Catoira, Paula García Pérez, se reunió esta semana con el secretario provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, para abordar la situación de la formación socialista en el municipio y realizar una revisión detallada de la labor de la oposición.

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Durante el encuentro, García le trasladó a Regades las dificultades que la agrupación encuentra para ejercer su función fiscalizadora dada la falta de transparencia que, según explicó, caracteriza la gestión del actual alcalde.

Por su parte, Regades reconoció el trabajo constante, serio y riguroso que está desarrollando el PSOE de Catoira, para arrojar luz sobre cuestiones que afectan directamente al día a día de la ciudadanía.

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