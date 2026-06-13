Castaño responde a García y recuerda su condenada por percibir dietas irregulares

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño Cedida

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, responde a las acusaciones del edil socialista, Alberto García, tras imponer un recurso potestativo de reposición para pedir que se certifiquen los sueldos del gobierno local. Castaño asegura que el socialista pretender generar sospechas sobre las retribuciones del actual gobierno cuando, asegura, “el mesmo chegou a gastar en dietas e quilometraxes”.

El regidor vikingo también aclara que la solicitud fue rechazada por la Secretaría-Intervención al considerar que no procede la expedición del documento en los términos solicitados, aunque aclaran, sí se permitió el acceso a la información.

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Para Castaño, el movimiento del socialista resulta incomprensible “ao proceder dunha persoa que foi condenada polo Tribunal de Contas a devolver 20.280,69 euros ao Concello por percibir de maneira irregular cantidades en concepto de asistencias e dietas cando era alcalde”.

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Castaño recuerda que la resolución judicial que condenó a García confirmó que el exregidor percibía de forma periódica cantidades por asistencias y dietas que en la práctica funcionaban como un salario encubierto incompatible con su pensión de jubilación.

Los salarios de la Alcaldía

Por el contrario, el alcalde recuerda que las retribuciones del actual gobierno son públicas y transparentes, ya que fueron aprobadas en el Pleno de Organización celebrado al inicio del mandato. Así, explicó que los salarios de la Alcaldía ascendieron a cerca de 16.000 euros durante 2023, a 45.353 euros en 2024 y a casi 47.000 euros en 2025, manteniéndose en 2026 los mismos ingresos mensuales establecidos por los acuerdos plenarios.

Con respecto a los gastos de desplazamiento, a Castaño le sorprende que García reclame ahora información detallada sobre kilometrajes cuando, dice, durante su etapa como alcalde presentó al cobro gastos difíciles de justificar.