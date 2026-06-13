Calleja se viste de vikingo para recrear un desembarco que “volará” directo hasta la televisión nacional

Mini Romaría Vikinga en Catoira Mónica Ferreirós

Bajo el grito de ¡Ursula! y en compañía de un vikingo muy especial. Así celebraron hoy los vecinos y vecinas de Catoira una mini Romaría Vikinga junto al popular presentador de televisión, Jesús Calleja. Y es que aunque falten aún dos meses para vivir, como cada mes de agosto, un desembarco que ya forma parte de la tradición de las fiestas en Galicia, el rodaje de un nuevo capítulo del programa ‘Volando Voy’ y la visita del televisivo aventurero a la villa, agilizaron la llegada de los vikingos este año para celebrar una jornada única.

“Todo el mundo es vikingo en este pueblo”, comentaba Calleja en una de sus publicaciones en redes sociales. Y es que desde que llegó al municipio el presentador solo se ha topado con referencias a este personaje que da nombre a la villa. “El Vikin Bar, el Vikin Bela”, bromeaba.

Calleja en la Romaría D.A.

Y entre tanta figura nórdica, Calleja no pudo huir tampoco de la caracterización y se sumó hoy a la Romaría como un vikingo más.

Así, desde las nueve de la mañana, decenas de catoirenses se acercaron al entorno de las Torres de Oeste para unirse a la celebración. Durante toda la grabación se repartió entre los asistentes desayuno, comida y mucha música. Además, también participó una asociación procedente de Madrid que instaló un campamento vikingo en el espacio de las Torres.

Un nuevo drakkar vikingo

En el programa, que se emitirá poco antes de que se celebre la fiesta oficial en el mes de agosto, se podrá ver cómo el equipo de Calleja trabaja con la Asociación Cultural Ateneo Vikingo para reconstruir un antiguo barco de marisqueo en un drakkar vikingo, el ‘Knarr’. Este se sumará además a la Romaría Vikinga este verano como una nueva embarcación que navegará por el Ulla en la recreación del desembarco.

"Después de años de ahorrar y de este último empujón gracias al programa, ahora volveremos a tener nuestro propio barco tras cinco desembarcos sin él"

"Objetivo cumplido", apuntaba el presidente de la asociación, Abraham Lorenzo. "Después de años de ahorrar y de este último empujón gracias al programa, ahora volveremos a tener nuestro propio barco tras cinco desembarcos sin él".

Con este, ‘Volando Voy’ suma un programa más inspirado en Arousa, después de que apenas el verano pasado grabara en O Grove y hace un par de años en Ribeira y en la Ría de Arousa, un entorno que, sin duda, parece haber cautivado a Calleja.