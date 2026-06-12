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Catoira 

El PSOE de Catoira recurre la negativa del alcalde a certificar los sueldos del gobierno local

El portavoz socialista interpone un recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Alcaldía 

Fátima Pérez
12/06/2026 08:00
Concello de Catoira 
Cedida
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El grupo municipal del PSOE de Catoira recurre la negativa del alcalde vikingo a certificar los sueldos percibidos por los miembros del gobierno municipal. El portavoz socialista, Alberto García, asegura que la alcaldía denegó la certificación de secretaría-intervención basándose en una interpretación que “consideramos errónea e contraria ao ordenamento xurídico vixente”.

Por todo ello, interponen ahora un recurso potestativo de reposición contra la resolución que facilitó la Alcaldía alegando que la certificación de datos retributivos es información pública de publicación obligatoria y se amparan además en el derecho de acceso a la información. En su recurso también alegan indefensión por desconocimiento del informe de Secretaría e insuficiencia de datos facilitados.

Solicitan:

García también asegura que la resolución que presentó el gobierno local fue insuficiente. Por ello solicitan que se revoque el segundo punto de esta resolución en el que deniegan la certificación de secretaría-intervención, así como que se ordene a este organismo la emisión de la correspondiente certificación de los salarios en concepto de retribuciones, dietas, kilometraje y asistencias a Plenos, comisiones y juntas de gobierno, desde el año 2023 - cuando entraron al gobierno vikingo- hasta la fecha actual.

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