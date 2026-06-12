El PP de Catoira denuncia falta de limpieza en las pistas y la playa municipal

La playa de Catoira cubierta de maleza Cedida

El PP de Catoira denuncia la falta de limpieza en las pistas municipales y en la playa, un espacio “moi frecuentado desbordado pola maleza ata o punto de que nin se ve nin se sabe que aí hai unha praia”, apunta el grupo municipal. Insisten también en que las quejas de los vecinos van en aumento y, por ello, piden una actuación inmediata del gobierno local.

“Se o goberno de Xoán Castaño adicará a ter as pistas e os equipamentos en condicións a décima parte do tempo que destina facer fotos e anuncios baleiros que non se cumpren, teríamos o Concello en perfectas condicións, pero o problema é que levamos tres anos sufrindo a súa política do accesorio en vez de atender as cousas importantes”, manifestó la portavoz municipal, Estefanía Frieiro.