Los sondeos confirman que la obra en la carretera de Gondar no afecta al patrimonio

Un tramo de la carretera municipal de Gondar, en la parroquia de Dimo Cedida

Catoira confirma que los trabajos de sondeo arqueológico en la carretera municipal de Gondar, en la parroquia de Dimo, no han localizado restos arqueológicos ni estructuras vinculadas al Castro de Gondar que puedan afectar a la ejecución de las obras de mejora previstas en la vía. Ahora, el gobierno local está elaborando una memoria técnica que remitirá a la Xunta para obtener luz verde a los trabajos.

Estas catas e inspecciones fueron requeridas por la Dirección General de Patrimonio Cultural dada la proximidad de las obras previstas con la parte superior del Castro de Gondar, un asentamiento catalogado en el Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia.

Según explica el regidor vikingo, Xoán Castaño, los resultados son claros y el sondeo demostró que no hay restos ni indicios arqueológicos que impidan ejecutar la actuación prevista.

Plan Municipal de Asfaltados

Castaño recuerda que la mejora de la carretera de Gondar forma parte de la última fase del Plan Municipal de Asfaltados y que es la única actuación pendiente de las incluidas en la subvención provincial concedida el pasado año en la que se encuentran también las pistas de Corredoira, O Paso, As Penas y Fabeira, ya terminadas.