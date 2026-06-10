La Diputación aprueba los 25.000 euros que solicitó Catoira para renovar su club de piragüismo 

Instalaciones del club de piragüismo de Catoira | CEDIDA

La Diputación de Pontevedra aprueba la ayuda de más de 25.000 euros que solicitó el Concello de Catoira el pasado mes de diciembre para acondicionar el club de piragüismo a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.

Así, con los fondos aprobados el gobierno local podrá avanzar en la licitación de los trabajos para actuar en las instalaciones del Club de Piragüismo As Torres. Estos contemplan actuaciones de mantenimiento, mejoras de acceso, térmicas y de salubridad, la renovación del pavimento en la zona de duchas y vestuario. También se acondicionará el vestuario masculino y el femenino y en el espacio de actividad deportiva se sanearán los techos del módulo abovedado. En cuanto a la accesibilidad, se construirá una rampa en el exterior cubierto, permitiendo un mejor manejo de las piraguas.

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Asimismo, se prevé la adquisición de una embarcación tipo C1 que enriquecerá la dotación del club, ya mejorada el año pasado con varias canoas y kayaks que están a disposición pública en las instalaciones vikingas.

Plan dotado con 8 millones

Este III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas está dotado con 8 millones de euros para que los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia puedan subvencionar proyectos de construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo, así como modernizar, remodelar y mejorar instalaciones ya existentes. En el caso de Catoira, la Diputación ha destinado ya cerca de 96.000 euros, entre ellos 49.000 euros para acondicionar el pabellón municipal y otros 22.000 euros para los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas.