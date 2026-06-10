Catoira se transforma este sábado en un escenario vikingo con Jesús Calleja, la botadura de un nuevo barco y una 'Mini Romaría'
La productora y el gobierno local hacen un llamamiento a participar en el rodaje, en el entorno de las Torres de Oeste, y asistir con la indumentaria adecuada
Catoira celebrará este sábado una 'Mini Romaría Vikinga' en el entorno de las Torres de Oeste entre las 9:30 y las 14:30 horas coincidiendo con la grabación del programa 'Volando Voy', presentado por Jesús Calleja y que será emitido en las semanas previas a la fiesta de este año. Durante la jornada se presentará también una de las embarcaciones que se sumará a partir de ahora a los navíos del desembarco: 'Knarr', el nuevo barco del Ateneo Ullán.
La productora del programa, junto con el alcalde y el concejal de Cultura, hace un llamamiento a los vecinos y vecinas a participar en el rodaje y asistir con la indumentaria adecuada para recrear el ambiente vikingo y participar en la recreación del tradicional desembarco vikingo, eso sí, con un recorrido de navegación más reducido.
Durante la jornada también se presentará oficialmente una de las grandes novedades de la próxima Romería Vikinga: la botadura del nuevo barco del Ateneo Ullán. La embarcación, construida gracias a la campaña de recaudación de fondos desarrollada en los últimos meses, recibe el nombre de 'Knarr' y se convertirá a partir de ahora en otro participante habitual de la fiesta. A diferencia de los tradicionales drakkars de guerra, el nuevo 'Knarr' es un barco de carga, característica que lo hará especialmente llamativo por su tamaño.
Otro atractivo para vecinos y visitantes, será la visita de una asociación procedente de Madrid que instalará un campamento vikingo en el espacio de las Torres y que se podrá visitar libremente durante toda la mañana del sábado.
Promoción turística
El concejal de Cultura, Raúl Gómez, explica que esta colaboración con la productora del programa responde a la importancia que tiene para el gobierno local aprovechar oportunidades de promoción exterior. “Estamos a falar dun programa de gran difusión que permitirá mostrar a milleiros de persoas a riqueza patrimonial, cultural e paisaxística de Catoira. É unha oportunidade extraordinaria para seguir consolidando a Romaría Vikinga como unha grande referencia festiva e turística e para dar a coñecer o noso municipio a novos públicos”, señala.
Gómez recuerda que esta grabación no surgió de manera improvisada, sino que fue el resultado de meses de trabajo y negociaciones. “Levamos tempo traballando neste proxecto porque entendemos que a promoción turística e cultural é fundamental para seguir situando Catoira no mapa. Xa o fixemos co videoxogo ‘Viking Rise’ e agora coa TV. Este tipo de espazos teñen unha capacidade enorme para atraer visitantes, xerar interese e reforzar a nosa imaxe”, destaca.
El edil aclara también que desconoce quién participará activamente en las grabaciones ni tampoco quién acompañará a Jesús Calleja en el helicóptero, ya que la productora ha tratado de mantener el factor sorpresa hasta el último momento.