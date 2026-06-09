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Catoira

Un vehículo saca de la carretera a una moto en Catoira y se da a la fuga 

Al parecer el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y provocó otro incidente en Carril 

Fátima Pérez
09/06/2026 16:52
La moto que sufrió los daños del siniestro
La moto que sufrió los daños del siniestro
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Un coche provoca un siniestro en la parroquia de Abalo, en Catoira, al invadir el carril contrario y golpear a una moto que pasaba por el lugar. Al parecer el conductor, que se dio a la fuga tras el accidente, circulaba bajo los efectos del alcohol. 

Fue pasadas las 14:00 horas, cuando este vehículo que circulaba por la PO-548 en dirección a Vilagarcía, provocó que una moto perdiera el control a la altura de la parroquia de Abalo al invadir el carril contario. El conductor de la motocicleta no resultó herido, pero de igual forma se trasladaron al lugar los equipos de emergencias. 

Tras el siniestro, el conductor, que presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol, se dio a la fuga y provocó otra incidencia contra un camión ya a su llegada a Carril. 

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