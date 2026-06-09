Catoira destinará una partida de 460.000 euros de sus próximos presupuestos al SAF

Catoira duplicará los fondos destinados al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para aumentar el número de personas beneficiarias y el número de horas prestadas. Así lo anunció el alcalde, Xoán Castaño, quien adelantó que los próximos presupuestos reservarán una partida de 460.000 euros frente a los 230.000 que destinó el anterior gobierno local en el último presupuesto aprobado.

“Para nós dar atención de calidade á xente maior é unha prioridade absoluta”, destacó Castaño, quien insistió también en el esfuerzo económico que esto supone ante la situación de ajuste financiero que vive el Concello. Aun con todo, tiene claro que se trata de una apuesta que garantizará unas condiciones laborales dignas al personal que presta el servicio, al actualizar los precios que se pagan a la empresa concesionaria. “O SAF non é un gasto, é un investimento en benestar, dignidade e calidade de vida”, sentenció el nacionalista.

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El alcalde recuerda también que el SAF es una competencia cuya financiación debe asumir la Xunta y el Estado e insiste, “os concellos estamos a facer un esforzo extraordinario para soster o sistema de coidados, pero non podemos seguir asumindo unha responsabilidade que corresponde a outras administracións. Mentres non cheguen os recursos necesarios, nós en Catoira temos claro seguiremos prestando o servizo porque sabemos o importante que é para as familias, pero non renunciamos a reclamar un financiamento xusto”.

95.000 euros más

Castaño explica que el aumento de fondos respecto al año anterior en Catoira será de 95.000 euros, alcanzando los 460.000 euros totales, una cifra que duplica los recursos destinados por el anterior gobierno local del PSOE.