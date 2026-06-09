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Catoira

Calleja llega a Catoira para grabar su nuevo capítulo de 'Volando Voy'

El popular presentador visitó el bar 'O Galeón Vikingo' esta mañana 

Fátima Pérez
09/06/2026 20:28
Jesús Calleja con los propietarios del bar 'O Galeón Vikingo'
Jesús Calleja con los propietarios del bar 'O Galeón Vikingo'
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El popular presentador Jesús Calleja llega a Catoira a pocos días de la grabación de lo que será un nuevo episodio de su programa 'Volando Voy', esta vez inspirado en el municipio vikingo. 

La productora que trabaja en este programa lleva meses recabando información para conocer de cerca la cultura de la villa, así como los misterios que esconde la tradicional Romaría Vikinga que cada verano se celebra en Catoira. Precisamente, el programa busca en cada uno de sus destinos un reto en el que trabajar de la mano de los vecinos y vecinas del lugar y lo mismo hará aquí. 

Jesús Calleja grabando este pasado verano en O Grove

Catoira busca 33 vikingos y vikingas para participar en la grabación de 'Volando Voy' con Jesús Calleja

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Así, Calleja se dejó ver ya esta mañana por el bar 'O Galeón Vikingo' para iniciar así la inmersión en la cultura de una villa rica en historia y tradición. Tal y como adelantó el Concello está previsto grabar una parte del programa este sábado, 13 de junio, en el entorno de las Torres de Oeste.

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