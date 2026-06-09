La apertura del Parque Termal de As Lombas se retrasa, tras pedir la empresa una prórroga

Obras en el Parque Termal de As Lombas, en Catoira Gonzalo Salgado

Los vecinos y las vecinas de Catoira tendrán que esperar un poco más para empezar a disfrutar del nuevo Parque Termal de As Lombas después de que la empresa adjudicataria solicitara una ampliación para finalizar los trabajos. Tal y como adelantó el Concello este espacio pretende ser solo “o inicio de algo máis grande”, ya que el gobierno local tiene en la mira una posible ampliación para hacer de este parque termal, unas termas “en condicións”.

Aunque la previsión inicial era poder inaugurar esta parcela termal el pasado 30 de mayo, los trabajos se están demorando un poco más de lo previsto, pero desde el gobierno vikingo adelantan que la inauguración llegará muy pronto. “Non hai data fixa porque dependemos da empresa. Ademais, temos que ter as confirmacións das administracións que participan na financiación da obra para poder inauguralo”, aclaró el concejal de Cultura, Raúl Gómez.

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Él mismo adelantó también que este parque termal podría ser solo el principio de algo mucho mayor. “De momento o único que vamos facer por falta de orzamento é o maniluvio e o pediluvio de augas mineromedicinais, pero eu estaría encantado de facer aí un parque termal en condicións”, aclaró Gómez. Y es que el concejal tiene claro que los espacios termales no necesariamente tienen que ser utilizados con aguas calientes como las que ofrecen, por ejemplo, las termas de Ourense. “Pode ser un espazo con pozas a 18 graos ás que a xente acuda cando se poida e o tempo acompañe”, explicó.

Lo que tiene claro Gómez es que lo prioritario era crear una canalización desde el lugar de donde nacen las aguas mediante hasta la nueva área recreativa situada a unos 130 metros del manantial, un trabajo que tenía su aquel pero que permitirá ahora valorar otras posibles opciones para explotar el espacio termal.

Presupuesto

La obra cuenta con un presupuesto de 100.000 euros obtenidos a través de una subvención con Mar de Santiago e incluirá también, además del maniluvio y un pediluvio de aguas mineromedicinales, un jardín terapéutico con una plantación de especies aromáticas (lavanda, santolina, tomillo, romero, salvia, menta…) para apoyar y reforzar la naturaleza de un espacio destinado a poner en valor el carácter medicinal de la propia burga de As Lombas.