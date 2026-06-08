Patrimonio autoriza el sondaje arqueológico previo a ampliar la curva del lugar de Gondar

Un tramo de la vía en la que se ejecutarán las obras Cedida

El Concello de Catoira recibió la autorización de la Dirección General de Patrimonio por la que se le da luz verde al proyecto de sondaje arqueológico previo a las obras de ampliación de una curva en el camino de Gondar, en la parroquia de Dimo. El departamento autonómico explica que los trabajos –obligatorios por la proximidad con el Castro de Folgar– deberán realizarse de manera manual para después emitir otro informe según el que se concederá el permiso definitivo para la reforma de la carretera.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que la intención del gobierno municipal es que el arqueólogo inicie el sondaje este miércoles. La exigencia del proyecto se debe a la posibilidad de que aparezcan estructuras defensivas o depósitos arqueológicos relacionados con el yacimiento, y para valorar la viabilidad de la obra, Patrimonio considera que es imprescindible realizar un análisis en la zona afectada por la ampliación de la curva.

En caso de descubrir elementos de especial relevancia, Patrimonio incide en que debe velarse por la conservación “in situ” de las estructuras arqueológicas. Pero, si no hay hallazgos importantes, podrá dar la autorización final para proceder a los trabajos de mejora.

La actuación se incluye en la última fase del Plan de Asfaltados municipal del año pasado. La principal obra, además de aglomerar una superficie de 120 metros cuadrados, será la eliminación del estrechamiento que hay en el giro situado a unos 170 metros de la intersección de la carretera de Gondar con la PO-548 y Baiuca. Actualmente la vía está cortada al tráfico.