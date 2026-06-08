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Catoira

Habilitan las inscripciones para participar en el mercado de la Romería Vikinga de Catoira

La celebración tendrá lugar los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto

Redacción
08/06/2026 17:09
La Romeria Vikinga de Catoira declarada fiesta de interés turístico internacional. Martina Miser
Imagen de archivo de una edición anterior de la Romería
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Mercados Medievales, en colaboración con Especialistas Hípica Celta, se ponen un año más al frente de la organización del mercado vikingo de Catoira y anuncian la apertura de las inscripciones para participar en el mismo. 

Como es tradición, coincidiendo con el primer fin de semana de agosto, la celebración tendrá lugar los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, y los puestos del mercado se ubicarán en la Avenida Ponte y en la Rúa da Estación, contando además con animación, música, recreaciones, luchas talleres y atracciones infantiles en el entorno.

Los interesados en llevar sus puestos al mercado, podrán reservar su espacio a través del correo contratación@espectaculosamb.com.

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