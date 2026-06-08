El Concello abre una convocatoria para cubrir nueve puestos de obras y servicios

Exterior de la Casa Consistorial DA

El Concello de Catoira, bajo el amparo del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, abre un proceso selectivo para cubrir con carácter temporal nueve plazas de distintas categorías para la realización de varias actuaciones en obras y servicios de competencia municipal. Los puestos en cuestión son: seis peones de obras públicas por siete meses, un plaza de conductor para cinco meses, otra de albañil de nueve meses y uno de ayudante de museos para cinco meses.

En cuanto a las retribuciones salariales por empleado, serán de 1.157,41 euros para los peones, 1.190,40 para el albañil y el conductor, y de 908,76 euros para el ayudante de museos.

Las personas interesadas en tomar parte en este proceso de selección deberán cumplir requisitos como tener cumplidos los 16 años; no padecer enfermedades o limitaciones que sean incompatibles con el desempeño de las funciones; no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera administración pública; estar inscrito en el Servicio Público de Empleo; poseer y acreditar el Celga 1.

Además, para el puesto de conductor es obligatorio tener los carnés B, C y CAP vigentes, y para el de ayudante de museos tener el título de la ESO (o equivalente) y acreditar el nivel de conocimiento de la lengua gallega Celga 3.

La selección del personal se hará entre las personas desempleadas inscritas y preseleccionadas por la Oficina Pública de Empleo de Vilagarcía de Arousa.