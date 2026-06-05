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Catoira

Herido leve un conductor que volcó su coche y fue excarcelado por los servicios de emergencias en Catoira

El accidente tuvo lugar en la PO-548 a su paso en el lugar de Gondar, en la parroquia de Dimo

Sandra Rey
05/06/2026 17:31
El vehículo implicado en el accidente
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Cedida
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Un conductor resultó herido leve tras quedar atrapado en el interior de su vehículo, que volcó mientras circulaba por la PO-548, kilómetro 7, a su paso por el lugar de Gondar, en la parroquia de Dimo. El suceso tuvo lugar esta tarde, sobre las 15:30 horas.

Fuentes de emergencias señalan que, después de que los servicios de emergencias lo excarcelasen, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico de Santiago. 

El vehículo implicado en el accidente
El vehículo implicado en el accidente
Cedida

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urgencias Sanitarias, Protección Civil de Catoira, GES de Padrón, Bomberos de Vilagarcía y Guardia Civil de Tráfico. 

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