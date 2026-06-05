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Catoira

El Concello de Catoira iniciará las obras de recuperación del Camiño Real después de verano

El alcalde afirma que ya está en marcha la licitación del segundo tramo (Abalo y Vilagarcía)

Redacción
05/06/2026 19:56
CONEXIÓN PEONIL CENTRO-MIRADOIRO
Tramo de la conexión peatonal desde el centro de la villa hasta el Mirador de Abalo
Cedida
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El Concello de Catoira iniciará después del verano las obras de reforma y recuperación del Camiño Real. El alcalde, Xoán Castaño, lo confirmó este viernes, además de explicar que a finales de la próxima semana se cerrará el plazo de presentación de ofertas de las empresas interesadas en realizar la primera fase (entre el centro de la villa, Pedras Miúdas y el Mirador de Abalo), y ya está en marcha la licitación del segundo tramo (Abalo y Vilagarcía).

El regidor subraya que, de este forma, Catoira ya tiene encaminada “con feitos” una de las actuaciones más ambiciosas del gobierno municipal: la construcción de un paso peatonal seguro entre el núcleo urbano y el concello vecino que, además, va a tomar parte del Camiño do Litoral, la ruta de senderismo y cicloturismo que quiere promover la Xunta por toda la costa gallega.

La intervención convertirá el espacio en un área de plataforma única con dos partes diferenciadas: el propio Paseo da Ría, donde se permitirá el tráfico de servicios para las viviendas creando zonas de convivencia y esparcimiento con pavimento de hormigón, bancos, zonas verdes y nuevas iluminación, y una segunda parte que se extenderá a través de una senda peatonal.

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