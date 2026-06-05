El Concello de Catoira iniciará las obras de recuperación del Camiño Real después de verano

Tramo de la conexión peatonal desde el centro de la villa hasta el Mirador de Abalo Cedida

El Concello de Catoira iniciará después del verano las obras de reforma y recuperación del Camiño Real. El alcalde, Xoán Castaño, lo confirmó este viernes, además de explicar que a finales de la próxima semana se cerrará el plazo de presentación de ofertas de las empresas interesadas en realizar la primera fase (entre el centro de la villa, Pedras Miúdas y el Mirador de Abalo), y ya está en marcha la licitación del segundo tramo (Abalo y Vilagarcía).

El regidor subraya que, de este forma, Catoira ya tiene encaminada “con feitos” una de las actuaciones más ambiciosas del gobierno municipal: la construcción de un paso peatonal seguro entre el núcleo urbano y el concello vecino que, además, va a tomar parte del Camiño do Litoral, la ruta de senderismo y cicloturismo que quiere promover la Xunta por toda la costa gallega.

La intervención convertirá el espacio en un área de plataforma única con dos partes diferenciadas: el propio Paseo da Ría, donde se permitirá el tráfico de servicios para las viviendas creando zonas de convivencia y esparcimiento con pavimento de hormigón, bancos, zonas verdes y nuevas iluminación, y una segunda parte que se extenderá a través de una senda peatonal.