Catoira pide a la Diputación mejorar la seguridad vial en el cruce entre el centro y Dimo-Coaxe

Cruce peligroso en Catoira Cedida

Catoira solicita a la Diputación de Pontevedra que adopte medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en el cruce entre las carreteras provinciales EP-8001 Caldas-Carracedo-Catoira y EP-8703 Dimo-Coaxe, un punto que el gobierno local considera especialmente peligroso tanto para los vehículos como, sobre todo, para las personas que se desplazan a pie.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que actualmente no existe ningún punto habilitado para que los vecinos puedan cruzar con seguridad la carretera EP-8001, una vía en la que se alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Esta situación afecta especialmente a las personas que bajan caminando desde la parroquia de Dimo hacia el centro de la villa. “Estamos falando dunha parroquia de arredor de 800 habitantes que, para acceder a servizos esenciais, teñen que cruzar unha estrada sen pasos de peóns, sen semáforos e sen ningún elemento que facilite un tránsito seguro”, señala el regidor.

Además, según indica Castaño, en esta carretera no existe tampoco ningún elemento reductor de velocidad, como badenes u otros dispositivos. Por ellos el alcalde considera necesario que la Diputación valore diferentes alternativas técnicas para mejorar la seguridad.