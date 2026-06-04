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Catoira

Catoira pide a la Diputación mejorar la seguridad vial en el cruce entre el centro y Dimo-Coaxe

El gobierno local considera el tramo especialmente peligroso para vehículos y personas que se desplazan a pie

Fátima Pérez
04/06/2026 18:47
Cruce peligroso en Catoira
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Catoira solicita a la Diputación de Pontevedra que adopte medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en el cruce entre las carreteras provinciales EP-8001 Caldas-Carracedo-Catoira y EP-8703 Dimo-Coaxe, un punto que el gobierno local considera especialmente peligroso tanto para los vehículos como, sobre todo, para las personas que se desplazan a pie.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que actualmente no existe ningún punto habilitado para que los vecinos puedan cruzar con seguridad la carretera EP-8001, una vía en la que se alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Esta situación afecta especialmente a las personas que bajan caminando desde la parroquia de Dimo hacia el centro de la villa. “Estamos falando dunha parroquia de arredor de 800 habitantes que, para acceder a servizos esenciais, teñen que cruzar unha estrada sen pasos de peóns, sen semáforos e sen ningún elemento que facilite un tránsito seguro”, señala el regidor.

Además, según indica Castaño, en esta carretera no existe tampoco ningún elemento reductor de velocidad, como badenes u otros dispositivos. Por ellos el alcalde considera necesario que la Diputación valore diferentes alternativas técnicas para mejorar la seguridad. 

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