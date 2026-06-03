La Romaría Vikinga de Catoira se promociona este fin de semana en el Festur 2026, en Silleda

Romaría Vikinga de Catoira Gonzalo Salgado

La Romaría Vikinga de Catoira participará un año más en la XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur 2026, que se celebrará del 4 al 7 de junio en el salón de turismo Turexpo Galicia, en Silleda. Esta cita, que cuenta con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia, reunirá en esta edición a 66 fiestas de interés turístico de las cuatro provincias gallegas, un 10% más que el año pasado y la mayor cifra desde su puesta en marcha en 2014.

En el espacio, cada concello que participa en la promoción de sus fiestas de interés turístico aprovechan la ocasión para ofrecer información sobre sus celebraciones. En el de Catoira, como aún no se ha presentado la edición de su Romaría 2026, ofrecerá información general, “non podemos anticipar nada”, explican. En su stand estará también la responsable del CACTO para poner en valor el patrimonio vikingo.

Desde la administración local aseguran que en próximas ediciones se plantean participar también con actividades, “cando esté o concello máis saneado e se poidan destinar cartos a estas cousas que non son primeira necesidade”.