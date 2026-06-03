El Multiusos de Catoira expone una maqueta del “Titanic gallego”, el barco que naufragó en Sálvora en 1921

La maqueta del navío que naufragó en 1921 frente a la Illa de Sálvora Cedida

El Multiusos de Catoira acoge desde esta semana una espectacular maqueta del Santa Isabel, conocido como el “Titanic gallego” y protagonista del mayor naufragio de la costa gallega en 1921 frente a la Illa de Sálvora, en el que murieron 213 personas.

La pieza es obra de José Antonio Barreiro, un jubilado apasionado por el mar y por la historia marítima de Galicia, que lleva años divulgando la tragedia del Santa Isabel para acercar los que considera una parte importante de la historia de Galicia. La maqueta es una réplica minuciosa del barco original elaborada con materiales reciclados y elementos artesanales, pero también con elementos modernos impresos en 3D gracias a la colaboración de sus nietos.

Dos maquetas

Barreiro es además un antiguo bateeiro que durante años faenaba en Sálvora en la cría de mejillón, lugar en el que aprovechaba para preguntar sobre este naufragio. Fue tiempo después, trabajando ya en Fenosa, que leyó un libro de Fernández Pazos sobre este navío en un momento complicado de su vida. Según relata, una enfermera del centro médico al que asistía lo animó a ocupar su tiempo construyendo una primera maqueta y cuando tuvo más documentación decidió hacer la segunda y actual, esta vez reproduciendo los planos originales.