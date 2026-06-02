Catoira anuncia mejoras para rehabilitar el paseo fluvial tras las denuncias por su deterioro

Un tramo del paseo fluvial vikingo en el que se ejecutarán las mejoras Cedida

Catoira anuncia una inversión de 77.000 euros para rehabilitar y poner en valor el paseo fluvial así como el compromiso de ADIF para construir una pasarela peatonal elevada que conecte la avenida Eloy Domínguez con el itinerario peatonal de madera a la altura de STAC.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que estos trabajos, que llegan tras las denuncias de la oposición por el estado que presentaba el entorno y los riesgos que suponía para los y las vecinas de la villa vikinga, permitirán avanzar en el mantenimiento de uno de los espacios más utilizados por vecinos y visitantes, que, según subraya, es prioritario para el gobierno local. La financiación de estas actuaciones se estructura a través de diferentes fuentes: 12.000 euros proceden del canon eólico, 40.000 euros del Plan + Provincia, y 25.000 de Mar de Santiago.

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En lo que respecta a las actuaciones, está previsto mejorar el puente sobre el río Catoira que une la avenida con la zona del Molino de Moure, una obra para la que estaba pendiente conseguir financiación, y se sustituirán las maderas en mal estado.

La actuación, de 77.000 euros, está financiada con el canon eólico, el Plan + Provincia y Mar de Santiago

Castaño, explica que esta nueva aportación se suma a los 170.000 euros invertidos durante este mandato, con los que se renovaron estructuras y elementos de madera y se mejoró la accesibilidad además de actuaciones puntuales en la zona del Mirador de las Torres y en el entorno del Molino do Cura.

Compromiso de ADIF

En cuanto al compromiso de ADIF para construir una pasarela peatonal elevada, Castaño subraya que el paso a nivel existente fue cerrado por la administración de infraestructuras ferroviarias por su peligrosidad una vez finalizaron las obras de acceso por el paseo Rei Romero. “O peche dese paso non foi sorpresa para ninguén. Estaba previsto dende os anteriores mandatos. Nós cando chegamos negociamos con ADIF, e agora está a realizar o proxecto da pasarela, para o que estamos a meter presión”, admitió el nacionalista.

Prioridad del gobierno local

Sobre la pasarela de madera, Castaño aclara que se trata de una “infraestrutura icónica para o concello, posto que é utilizada tanto por veciñas e veciños da zona como por visitantes” y aclara que conseguir los fondos económicos para poder ejecutar estas mejoras y las que sean necesarias es fundamental y prioritario para el gobierno local.

Además, recuerda que desde el año 2023 el Concello utilizó fondos provinciales, ayudas de la Xunta para la Mejora de Infraestructuras Turísticas, recursos del Fondo de Compensación Ambiental e incluso fondos europeos para llevar a cabo importantes reformas en este espacio, principalmente tras los temporales de 2023 y 2024 y, en general, tras el invierno.