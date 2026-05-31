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Catoira 

El PSOE vikingo asegura que hay más ayudas comprometidas por “falta de tramitación axeitada”

Fátima Pérez
31/05/2026 08:48
El portavoz socialista, Alberto García García
El portavoz socialista, Alberto García García
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El portavoz socialista, Alberto García, considera que la documentación difundida por el alcalde vikingo no aclara lo esencial sobre la pérdida de 1,1 millones de euros para actuar en las Torres de Oeste y adelanta que esta non es la única ayuda comprometida por la “falta de tramitación axeitada do actual goberno local”.

Los socialistas hablan de la pérdida de una ayuda de la Diputación de Pontevedra destinada a la reforma de la actual Casa das ARtes, por un importe de 150.000 euros, que ahora deberá asumir el propio Concello con fondos propios al no estar consignada en el presupuesto municipal. El PSOE se pregunta de “onde vai sacar os cartos Xoán Castaño para solventar esta nova chapuza”.

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Por otra parte, el grupo socialistas también manifiesta su preocupación por el impacto que estas pérdidas pueden tener en las cuentas municipales y en los proyectos previstos para el municipio. “O grupo socialista considera imprescindible que a administración local explique con claridade como pensa afrontar agora estes investimentos, especialmente aqueles que non contan con partida orzamentaria”, apuntan. 

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