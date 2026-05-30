Catoira actuará en 13 pistas municipales gracias a un plan provincial para reparar asfaltados

Pista dañada en Catoira Cedida

El Concello de Catoira saneará y asfaltará cerca de 6.000 metros cuadrados en 13 pistas municipales distribuidas por diferentes puntos del municipio. Las obras se realizarán gracias a la ayuda económica del Plan Vía Depo impulsado por el gobierno provincial y valorado en más de 81.000 euros para reparar infraestructuras y accesos afectados por los temporales del pasado invierno.

Las actuaciones previstas en esta nueva fase mejorarán pequeños tramos de las carreteras locales, con intervenciones en las plataformas sobre una superficie próxima a los 6.000 metros cuadrados, reforzando la seguridad vial y mejorando la comodidad de circulación para la vecindad. En concreto, se actuará en los caminos de Coaxe-Caldas, en la carretera que une Oeste con Vilar , y en Casal de Mogos, que son las carreteras que se beneficiarán de actuaciones de mayor envergadura.

También se realizarán asfaltados en las pistas de Tarrío, de la Iglesia de Dimo, de Portocanles, As Rañas 1, As Rañas 2, Rei Romero, A Ponte, Aragunde, As Lombas, y Viladesuso.

El gobierno local subraya que este tipo de actuaciones son fundamentales para garantizar el mantenimiento de la red municipal de caminos y accesos, especialmente en un municipio con un importante número de vías rurales que soportan tráfico de manera continuada.