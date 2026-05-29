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Catoira 

Baiuca triunfa en los Premios de la Academia de la Música con dos galardones

'Xorieri' recibió el premio de Mejor canción en euskera mientras que 'Paeqb' el de Mejor canción de música electrónica

Fátima Pérez
29/05/2026 16:52
Alejandro Guillán Castaño
D.A.
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Baiuca fue uno de los claros protagonistas de los Premios de la Academia de la Música de España al alzarse con dos galardones: Mejor canción en euskera por 'Xorieri', junto a la cantante Izaro, y Mejor canción de música electrónica por 'Paeqb', con Ale Acosta.

La gala, que se celebró esta semana en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid, reunió a algunos de los nombres más destacados de la música nacional.

El de Catoira, Alejandro Guillán Castaño, recibió el premio a Mejor canción en euskera de manos del también gallego Xoel López, a quien dedicó una mención especial durante su discurso. “Yo conocí a Izaro en una cena que hicimos con Xoel”, recordó antes de agradecer el reconocimiento y destacar el honor que supone para él recibir el galardón por una canción interpretada en euskera.

Además de por 'Xorieri' y 'Paeqb', Baiuca asistió a la gala con una tercera nominación bajo el brazo en la categoría de Mejor videoclip musical de nuevo por su tema en euskera 'Xorieri', premio que finalmente fue para 'Berghain', de Rosalía.

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