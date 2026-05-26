El PP alerta de un episodio de contaminación en el río Catoira y el Concello lo desmiente

El estado del río Catoira Cedida

El grupo municipal del PP de Catoira denuncia un nuevo episodio de contaminación en el río por vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y exige al gobierno local que empiece a aplicar soluciones tras tres años de “pasividade” para lograr el correcto funcionamiento de esta instalación.

Los populares señalaron un fallo de la depuradora como causa responsable de enturbiar el cauce fluvial y lamentaron que el gobierno desatienda este problema. La concejala, Estefanía Frieiro, indicó que existe un evidente deterioro en los trabajos de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la EDAR, lo que provoca que los vertidos y los episodios de contaminación “sexan cada vez máis frecuentes”.

El Concello descarta cualquier vertido

Ante estas denuncias, el Concello de Catoira descartó cualquier vertido al río Catoira y aseguró que tanto el Seprona como Augas de Galicia realizaron comprobaciones esta misma semana confirmando que la turbidez del agua fue consecuencia de las lluvias y tormentas del pasado domingo y que el agua ya lucía con un “perfectamente cristalino”.

Además, el gobierno local corroboró que tanto la depuradora como los pozos y sistemas de bombeo funcionaran correctamente.