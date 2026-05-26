Catoira busca 33 vikingos y vikingas para participar en la grabación de 'Volando Voy' con Jesús Calleja

Jesús Calleja grabando este pasado verano en O Grove Gonzalo Salgado

Catoira abre este jueves el plazo de inscripción para participar como tripulación en un Desembarco Vikingo muy especial que emitirá el programa 'Volando Voy', presentado por Jesús Calleja. Este popular programa de televisión grabará una vez más en Arousa y esta vez lo hará en Catoira el próximo 13 de junio en un capítulo destinado a la villa vikinga y centrado en la historia, la cultura y la identidad de Catoira.

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El rodaje se desarrollará en las Torres de Oeste, entre las 9:30 y las 15:00 horas, y recreará uno de los elementos más emblemáticos de la localidad: el desembarco vikingo que cada verano convierte a Catoira en un referente turístico y cultural de Galicia.

Las personas interesadas en participar deberán ser mayores de edad, acudir caracterizadas de vikingos o vikingas y presentar una fotocopia del DNI junto con el formulario de inscripción debidamente cubierto.

El plazo para anotarse permanecerá abierto desde el 28 de mayo a las 9:00 horas hasta el 3 de junio a las 14:00 horas. Solo habrá 33 plazas disponibles y tendrán preferencia las personas empadronadas en Catoira. En cuanto a la documentación podrá entregarse en el Registro del Concello o a través de la sede electrónica municipal.