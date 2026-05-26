Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira busca 33 vikingos y vikingas para participar en la grabación de 'Volando Voy' con Jesús Calleja

La grabación será el próximo 13 de junio en el entorno de las Torres de Oeste

Fátima Pérez
26/05/2026 15:18
Jesús Calleja grabando este pasado verano en O Grove
Jesús Calleja grabando este pasado verano en O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Catoira abre este jueves el plazo de inscripción para participar como tripulación en un Desembarco Vikingo muy especial que emitirá el programa 'Volando Voy', presentado por Jesús Calleja. Este popular programa de televisión grabará una vez más en Arousa y esta vez lo hará en Catoira el próximo 13 de junio en un capítulo destinado a la villa vikinga y centrado en la historia, la cultura y la identidad de Catoira. 

Jesús Calleja grabando este pasado verano en O Grove

Catoira será la protagonista de un nuevo episodio del programa de Jesús Calleja ‘Volando voy’

Más información

El rodaje se desarrollará en las Torres de Oeste, entre las 9:30 y las 15:00 horas, y recreará uno de los elementos más emblemáticos de la localidad: el desembarco vikingo que cada verano convierte a Catoira en un referente turístico y cultural de Galicia.

Las personas interesadas en participar deberán ser mayores de edad, acudir caracterizadas de vikingos o vikingas y presentar una fotocopia del DNI junto con el formulario de inscripción debidamente cubierto.

El plazo para anotarse permanecerá abierto desde el 28 de mayo a las 9:00 horas hasta el 3 de junio a las 14:00 horas. Solo habrá 33 plazas disponibles y tendrán preferencia las personas empadronadas en Catoira. En cuanto a la documentación podrá entregarse en el Registro del Concello o a través de la sede electrónica municipal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620