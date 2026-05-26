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Catoira

Castaño asegura que fue el PSOE quien tramitó mal la subvención de las Torres de Oeste 

Fátima Pérez
26/05/2026 07:02
El actual primer edil, Xoán Castaño
El actual primer edil, Xoán Castaño
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El gobierno de Catoira asegura que fue la mala tramitación del PSOE y de Alberto García la que puso en riesgo desde el principio la subvención de 1,1 millones de euros del Ministerio para el entorno de las Torres de Oeste.

Esta respuesta llega después de que los socialistas acusaran al gobierno de Xoán Castaño de perder esta ayuda de más de un millón de euros para actuar en uno de los enclaves más destacados del municipio.

Los trabajos ya arrancaron en el entorno de las Torres do Oeste

El PSOE acusa al gobierno de perder una ayuda de más de un millón de euros para actuar en las Torres de Oeste

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Castaño explica que el BNG, a su llegada a la Alcaldía, lo que hizo fue corregir todas las múltiples deficiencias de la solicitud previa y tramitó ante Costas la concesión de los terrenos, “requisito indispensable para a axuda que non tiña realizado Alberto García”. Insiste en que además de la falta de acreditación de la titularidad de los terrenos, el Ministerio subrayaba que la memoria del proyecto no se ajustaba al modelo de uso obligatorio y no estaba firmada correctamente, el presupuesto tampoco se ajustaba al modelo exigido, y no constaban varias declaraciones responsables obligatorias.

El regidor vikingo apunta que la resolución de Costas sobre la concesión de los terrenos no llegó a tiempo para cumplir los plazos de la subvención.

“Non foi capaz de facelo”

Los socialistas, por su parte, reiteran que el expediente quedó “perfectamente” presentado en el año 2023, cuando Alberto García era alcalde, y que fue en abril de 2024, ya con Xoán Castaño al frente de la Alcaldía, cuando el Ministerio de Industria y Turismo requirió al Concello la aportación de una documentación adicional imprescindible para completar la tramitación: la certificación de la titularidad de los terrenos.

“Non foi capaz de facelo, e punto. É un inoperante que leva anos enganando ao pobo, e agora é a veciñanza quen ten que pagar a súa incapacidade”, afirma el exalcalde Alberto García.

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