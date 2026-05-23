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Catoira

Un ciclista sufre una posible rotura de mano tras caer en Catoira

El suceso ocurrió sobre las 10 horas y el implicado fue trasladado al Hospital do Salnés

Redacción
23/05/2026 17:11
Capilla de San Cibrán
Imagen de archivo de la Capilla de San Cibrán
Cedida
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Un ciclista sufre una posible rotura de mano tras precipitarse de su vehículo mientras circulaba a la altura de la Capilla de San Cibrán, en Catoira. 

Fuentes de Protección Civil apuntan que fue hacia las diez de la mañana cuando recibieron el aviso del 112, trasladándose de inmediato al lugar de los hechos. También acudieron operarios del Servicio de Urgencias Sanitarias 061, quien se encargaron de trasladar al ciclista al Hospital do Salnés. 

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