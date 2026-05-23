Un ciclista sufre una posible rotura de mano tras caer en Catoira

Imagen de archivo de la Capilla de San Cibrán Cedida

Un ciclista sufre una posible rotura de mano tras precipitarse de su vehículo mientras circulaba a la altura de la Capilla de San Cibrán, en Catoira.

Fuentes de Protección Civil apuntan que fue hacia las diez de la mañana cuando recibieron el aviso del 112, trasladándose de inmediato al lugar de los hechos. También acudieron operarios del Servicio de Urgencias Sanitarias 061, quien se encargaron de trasladar al ciclista al Hospital do Salnés.