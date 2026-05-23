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Catoira 

Las parroquias de Dimo, Abalo y Oeste tendrán ahora más días de actividades para mayores

Ahora pasarán a tener tres semanas de tres días cada una y una semana de dos días

Fátima Pérez
23/05/2026 08:00
El Concello de Catoira ampliará su abanico de actividades para mayores en las parroquias de Dimo, Abalo y Oeste
El Concello de Catoira ampliará su abanico de actividades para mayores en las parroquias de Dimo, Abalo y Oeste
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El Concello de Catoira ampliará su abanico de actividades para mayores en las parroquias de Dimo, Abalo y Oeste sin que esto suponga un coste extra para las personas participantes.  Ahora mismo las actividades en las parroquias se realizan una o dos veces por semana, con un día fijo (lunes en Dimo, martes en Abalo y miércoles en Oeste) y los jueves y viernes alternando las tres parroquias de manera sucesiva. Gracias al aumento aprobado, y a falta de concretar cómo se organizarán los turnos, ahora los mayores pasarán a tener tres semanas de tres días cada una y una semana de dos días.

Según explica el regidor, Xoán Castaño, el gobierno estudió la posibilidad de incrementar este servicio dada su buena acogida, teniendo en cuenta que había una importante demanda y que se requería un reequilibrio con respecto al Cemuma, en el centro de Catoira.

El Concello recuerda además que está trabajando duro para garantizar servicios a la población en todo el municipio y destaca la gran inversión que realizó para mejorar los centros sociales. “As parroquias merecían esta ampliación”, sentencia Castaño. 

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