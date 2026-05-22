El PSOE acusa al gobierno de perder una ayuda de más de un millón de euros para actuar en las Torres de Oeste

El entorno de las Torres do Oeste Gonzalo Salgado

Los socialistas de Catoira responsabiliza al alcalde, Xoán Castaño, de perder de una subvención estatal de 1.119.855 euros para recuperar el entorno de las Torres de Oeste y aclaran que no es la única ayuda que Catoira ha dejado de percibir por la “incapacidade” de gestión del actual gobierno nacionalista.

Según explican, el Ministerio de Industria y Turismo requirió en abril de 2024 documentación adicional para el expediente tramitado por el anterior gobierno de Alberto García en el 2023, pero el Concello, dicen, “non moveu un dedo”.

Entre las intervenciones previstas de ese proyecto figuraban la mejora de la accesibilidad, la renovación de las pasarelas de madera con más de 30 años, o la instalación de un sistema de vigilancia y control de accesos, entre otras. La pérdida de la subvención implica también renunciar a la implantación de tecnologías inteligentes destinadas a reforzar la experiencia turística.

Por todo ello, los socialistas consideran “especialmente grave” que el alcalde “sexa incapaz de tramitar unha documentación básica” mientras insisten en que el municipio sufre un deterioro progresivo de su patrimonio.