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Catoira

El PP denuncia el deterioro del paseo fluvial de Catoira e insiste en prevenir el riesgo de accidentes 

Al parecer el recorrido presenta tablas rotas y la estructura, que se deteriora a gran velocidad, empieza a verse afectada por la humedad

Fátima Pérez
20/05/2026 14:30
La pasarela del paseo fluvial de Catoira
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El grupo municipal del PP de Catoira denuncia el deterioro del paseo fluvial y urge al gobierno local a que adopte alguna solución con urgencia ante el “evidente risco de accidente”. Los populares insisten en que la situación se está agravando a gran velocidad, con importantes problemas en la valla de seguridad de madera y en la propia estructura.

Al parecer el recorrido peatonal presenta tablas rotas y la estructura empieza a verse afectada por la humedad. El PP critica también que en algunos lugares se ha recurrido incluso a soluciones “chapuceiras e perigosas”, como la sustitución de los postes de madera por simples cuerdas.

La portavoz del grupo municipal, Estefanía Frieiro, considera “inadmisible” el estado de este emblemático paseo, tanto por la imagen de la villa como por la seguridad, y advierte de que ahora, con la llegada del buen tiempo, aumentará mucho la cifra de caminantes, por lo que también crece el riesgo de accidente.

Además, desde el PP local creen que la situación es aún más grave si se recuerda que, hace poco más de un año, en el lugar se ejecutaron mejoras de seguridad con una malla metálica anticaídas que, señalan, “non funciona, posto que está a ocasionar tropezóns e incluso algunha lesión, e ademais está podrecendo pola presenza de ferruxe no lugar”. 

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