El alumnado del CPI de Progreso en Catoira viaja a Francia con un programa de intercambio

El alumnado de 3º de la ESO del CPI de Progreso de Catoira Cedida

El alumnado de 3º de la ESO del CPI de Progreso de Catoira viaja hasta Francia para participar en un intercambio con el Collège Jorge Semprun, un centro de la localidad de Gueugnon. Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer la dimensión europea de la educación, promover la inmersión lingüística y cultural y favorecer al desarrollo personal y social de los jóvenes.

En total son ocho los estudiantes del centro vikingo que han sido acogidos en hogares del alumnado francés, integrándose en la vida cotidiana y escolar del país. Dentro del programa se contempla la asistencia a clases, talleres multidisciplinares y actividades deportivas y culturales organizadas por el instituto anfitrión, así como una visita cultural a la ciudad de Dijon -referente histórico de la región de Borgoña- y otras propuestas para acercar al alumnado a la realidad francesa.

Los alumnos de Catoira fueron recibidos por las autoridades municipales de Gueugnon, con una recepción en el ayuntamiento que puso en valor la importancia de este tipo de iniciativas.