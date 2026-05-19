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Catoira

El Museo del CACTO abrirá mañana de nuevo sus puertas y lo hará hasta el mes de octubre

Catoira opta por reducir la temporalidad del servicio tras analizar los datos de turismo en temporada baja

Fátima Pérez
19/05/2026 09:00
El Centro de Activación Cultural de las Torres do Oeste en Catoira
El Centro de Activación Cultural de las Torres do Oeste en Catoira
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Mañana abrirá al público el Museo del CACTO en Catoira y lo hará hasta el mes de octubre, coincidiendo con el período de mayor afluencia turística en el municipio. Según explica el alcalde, Xoán Castaño, la apertura contará con una técnica de turismo especializada en Conservación y Restauración para la atención al público y podría ampliarse con otra persona informadora si se confirma la aprobación de una subvención ya solicitada por el Concello.

El Centro de Activación Cultural de las Torres do Oeste (CACTO) es uno de los espacios de referencia del municipio para la promoción turística y cultural, sirviendo como punto de información para visitantes y como lugar de divulgación de la historia y patrimonio local.

Al parecer la decisión de abrir el espacio únicamente entre los meses de mayo y octubre se tomó tras valorar una memoria elaborada por la técnica de turismo que trabajó en el Museo durante el 2024 y el 2025. El estudio constató que la temporada alta registraba entre 331 y 1.200 visitas por mes, mientras que en los meses de abril, noviembre y diciembre los datos de visitantes quedaban muy lejos de esas cifras.

Más provecho en periodos de más afluencia

A partir de esos datos, Castaño explica que el Concello reorganizó el servicio para ajustar los recursos a la demanda real y sacar mayor provecho de los periodos de máxima afluencia. Así, el Museo del CACTO permanecerá abierto especialmente los fines de semana y también en horarios a convenir para visitas guiadas específicas.

Esta apertura responde también a las denuncias del PSOE  vikingo que llevaba meses recordando el cierre prolongado de este espacio.  

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