San Cibrán de Dimo recupera su campana, una pieza del año 52 abandonada en la capilla

La campana de la Capilla de San Cibrán Cedida

La parroquia de Dimo tiene una misión: restaurar una campana del año 1952 que lleva años abandonada y cogiendo polvo en la sancristía de la Capilla de San Cibrán. Se trata de una iniciativa que nació gracias a la comunidad de montes, a los vecinos de Catoira y a la nueva Comisión Festas de Dimo.

Y es que el pasado mes de diciembre nació en esta parroquia vikinga una nueva comisión cuyo objetivo es “seguir co que os nosos predecesores fixeron”, explica María José Pérez Lorenzo, miembro de la actual agrupación. “O que era presidente era unha persoa maior que tiña máis de 80 anos e estaba canso”, explica María José. Sin embargo, el interés por recuperar el patrimonio y el auge de una fiesta que sigue creciendo y atrayendo a los curiosos -la Romaría Campestre de San Cibrán-, han logrado conformar una nueva agrupación que ya trabaja por preservar la historia de Dimo.

“Cando nos fixemos responsables o cura pediunos arranxar algunhas cousas na capilla. Foi entón cando alguén comentou que había unha campá abandonada”, cuenta la catoirense. Decidieron entonces enviar la estructura al taller de Ocampo Artesanos Campaneros, en Caldas, donde precisamente se forjó hace más de 70 años.

Se cuelga y se guarda

Así, tras un rescate y un lavado de cara, la campana se lucirá en la Romaría Campestre de San Cibrán el próximo 24 de mayo. La comisión asegura que se colgará ese mismo día en su lugar para después guardarla a buen recaudo, ya que al tratarse de una estructura de bronce tienen miedo de que la puedan robar o dañar de nuevo.

La jornada festiva comenzará a las 8:00 horas con los actos litúrgicos para seguir ya por la tarde con las Pandereteiras Muíños do Vento de Catoira, así como con los grupos Os Mersenarios y Brisas do Ulla.